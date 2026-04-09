Der Generalstabschef der französischen Streitkräfte, Fabien Mandon (picture alliance / SIPA / Eliot Blondet -Pool)

Im Verteidigungsausschuss der Nationalversammlung in Paris sprach er von einem "offenen Krieg", der seine größte Sorge bleibe.

Moskau wies die Einschätzung zurück. Kremlsprecher Peskow sagte, Russland stelle für kein Land eine Bedrohung dar, das nicht plane, zu einem Zentrum für antirussische Aktivitäten zu werden.

Bereits im vergangenen Herbst hatte Mandon vor einer russischen Bedrohung in Europa gewarnt. Damals sagte er, Russland bereite sich auf eine Konfrontation mit unseren Ländern im Jahr 2030 vor.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.