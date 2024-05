Seit Tagen gibt es Unruhen im französischen Überseegebiet Neukaledonien. (Delphine Mayeur/AFP/dpa)

Man werde alles tun, um die republikanische Ordnung wieder herzustellen, fügte der Palast hinzu. In Neukaledonien gibt es seit drei Tagen gewalttätige Proteste von Unabhängigkeitsbefürwortern. Nach Angaben der Behörden kamen in Vororten der Hauptstadt Nouméa in der Nacht drei Menschen ums Leben. Hunderte seien verletzt worden, darunter viele Polizisten. Es gab zahlreiche Festnahmen.

Der Protest richtet sich gegen eine geplante Verfassungsreform der Regierung in Paris. Diese würde tausenden Franzosen, die seit mehr als zehn Jahren in Neukaledonien leben, das Wahlrecht einräumen.

Die Bewohner Neukaledoniens hatten bei drei Volksabstimmungen in den vergangenen Jahren jeweils für einen Verbleib bei Frankreich gestimmt. Die Unabhängigkeitsbewegung erkennt das Ergebnis jedoch nicht an.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.