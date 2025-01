Oscar-Gewinner

Der französische Regisseur Bertrand Blier im Jahr 2016 (AFP / PHILIPPE LOPEZ)

Dies teilte seine Familie mit. Seinen ersten großen Erfolg hatte Blier im Jahr 1974 mit dem Film "Die Ausgebufften". Für die Komödie "Frau zu verschenken" erhielt er im Jahr 1997 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Die Liebeskomödie "Zu schön für dich" wurde 1989 bei den Festspielen in Cannes mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet. In diesen drei Filmen sowie in weiteren des Regisseurs spielte Gérard Depardieu die Hauptrolle.

Die französische Kulturministerin Dati erklärte, mit Blier habe das Land einen großartigen und unangepassten Filmemacher verloren.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.