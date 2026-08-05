Der französische Schriftsteller Didier Decoin ist im Alter von 81 Jahren gestorben (Archivbild). (AFP / ALAIN JOCARD)

Eines seiner wichtigsten Bücher ist "Das Ministerium der Gärten und Teiche". Für den Roman "Fenster zur Hölle" wurde er 1977 mit dem renommierten Prix Goncourt ausgezeichnet. Darüber hinaus schrieb er Drehbücher, unter anderem für die Literaturverfilmung "Jakob der Lügner" und die Fernsehserie "Les Misérables". Von 2020 bis 2024 war er Präsident des Prix-Goncourt-Gremiums.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.