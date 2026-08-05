Eines seiner wichtigsten Bücher ist "Das Ministerium der Gärten und Teiche". Für den Roman "Fenster zur Hölle" wurde er 1977 mit dem renommierten Prix Goncourt ausgezeichnet. Darüber hinaus schrieb er Drehbücher, unter anderem für die Literaturverfilmung "Jakob der Lügner" und die Fernsehserie "Les Misérables". Von 2020 bis 2024 war er Präsident des Prix-Goncourt-Gremiums.
Lesen Sie hier eine Buchkritik von Deutschlandfunk Kultur.
Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.