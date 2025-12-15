Der Senat in Paris billigte einen von ihm deutlich geänderten Gesetzentwurf für den Etat. Dieser muss nun im Vermittlungsausschuss von Abgeordnetenhaus und Senat beraten werden. Die Nationalversammlung hatte den ursprünglichen Haushalt in erster Lesung abgelehnt.

Eigentlich war es das Ziel von Premierminister Lecornu, das Haushaltsdefizit auf 4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu senken. In der vom Senat überarbeiteten Etat-Fassung sind 5,3 Prozent vorgesehen. Sollte im Vermittlungsausschuss keine Einigung zustandekommen, dürfte die Regierung mutmaßlich den diesjährigen Haushalt auf 2026 übertragen.

