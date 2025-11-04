"Staatsgeiseln"

Die beiden vom Iran ihaftierten Franzosen Cecile Kohler und Jacques Paris auf Plakaten am Rande einer Demonstration für ihre Freilassung. (AFP / BERTRAND GUAY)

Der französische Präsident Macron erklärte, Cécile Kohler und Jacques Paris seien auf dem Weg in die französische Botschaft in Teheran. Man sei mit der iranischen Regierung im Dialog, um eine rasche Rückkehr der beiden nach Frankreich zu ermöglichen.

Kohler und Paris waren im Mai 2022 während einer Iran-Reise festgenommen und später wegen Spionagevorwürfen zu 17 beziehungsweise 20 Jahren Haft verurteilt worden. Menschenrechtler halten die Anschuldigungen für fingiert. Sie werfen der iranischen Führung vor, westliche Staatsbürger zu inhaftieren, um etwa im Ausland festgenommene iranische Funktionäre freizupressen.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.