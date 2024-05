Nach Vorwürfen sexueller Übergriffe

Die französische Nationalversammlung in Paris (Archivbild) (Bertrand GUAY / AFP)

Hintergrund sind Vorwürfe sexueller Übergriffe in der Filmbranche aus der jüngsten Zeit. Die Kommission soll sich mit den Bereichen Film, Radio, darstellende Kunst, Mode und Werbung befassen. Neben Gewalt an Kindern soll auch Gewalt an Erwachsenen im Fokus stehen.

Die französische Schauspielerin Judith Godrèche, die Anfang Februar Anklage gegen zwei bekannte Regisseure wegen Missbrauchs erhoben hatte, hatte die Idee einer parlamentarischen Kommission ins Spiel gebracht.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.