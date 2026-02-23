Integration

Prof. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) (picture alliance / Metodi Popow / M. Popow)

Fratzscher sagte, das Vorhaben sei klug und längst überfällig. Er sprach von einem positiven Impuls für die Wirtschaft. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen könnten davon profitieren. Der DIW-Chef mahnte aber zugleich, die Bundesregierung müsse deutlich mehr Gelder für die Qualifizierung und Ausbildung von Geflüchteten ausgeben. Zudem bräuchten diese eine langfristige Bleibeperspektive.

Die Bundesregierung will Asylbewerbern künftig bereits nach drei Monaten Aufenthalt in Deutschland Zugang zum Arbeitsmarkt gewähren.

