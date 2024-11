Flutkatastrophe

Frau in Spanien nach drei Tagen lebend gerettet - 100.000 Freiwillige im Einsatz

Drei Tage nach den extremen Unwettern in Spanien haben Rettungskräfte in der Region Valencia eine Frau lebend aus einem Auto geborgen. Die Regierung schickt 10.000 zusätzliche Kräfte in die verwüsteten Orte nahe Valencia. 100.000 freiwillige Helfer sind unterwegs in die Dörfer.