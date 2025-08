Feuer in Europa

Der Waldbrand in Südfrankreich umfasst in der Zwischenzeit 10.000 Hektar. (AFP / IDRISS BIGOU-GILLES)

Wie die Behörden mitteilten, starb die Frau in ihrer Wohnung in der Nähe von Narbonne. Eine weitere Person wird vermisst. Der gestern ausgebrochene Waldbrand hat inzwischen mehr als 10.000 Hektar erfasst. Auch in Südspanien gibt es einen großen Waldbrand. Laut der Regionalregierung Andalusiens mussten nahe Tarifa Hotels, Wohnhäuser, Campingplätze und Strandbars evakuiert werden.

Im US-Bundesstaat Kalifornien hat sich ein Feuer ausgebreitet. Es erstreckt sich inzwischen auf eine Fläche von etwa 340 Quadratkilometern. Knapp 2.300 Feuerwehrleute sind nördlich von Santa Barbara im Einsatz. Erschwert werden die Löscharbeiten durch hohe Temperaturen.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.