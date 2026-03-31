Ein Wolf (Symbolbild zur Illustration des Themas) (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Polizeibeamte fingen das Tier am späten Abend in der Innenstadt ein. Zuvor waren Hinweise von Anrufern eingegangen, die dort und an anderen Orten einen Wolf gesehen hatten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich nicht mehrere Exemplare im Stadtgebiet aufgehalten haben. Bereits Ende Januar wurde laut der Umweltbehörde ein Wolf im Naturschutzgebiet Duvenstedter Brook gesichtet. In jüngerer Zeit waren Wölfe das erste Mal 2013 wieder in Hamburg beobachtet worden. Seither hatte es regelmäßig Sichtungen gegeben.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.