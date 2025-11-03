Statistisches Bundesamt

Frauen sind nach wie vor in Leitungspositionen unterrepräsentiert. (IMAGO / Westend61 / IMAGO / Daniel Ingold)

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hatten im vergangenen Jahr 540.000 Frauen Spitzenpositionen inne, während 1,32 Millionen Posten mit Männern besetzt wurden. Der Anteil der Frauen in Führungspositionen beträgt demnach 29,1 Prozent. Seit 2014 habe sich dieser mit einem Anstieg von nur 0,1 Prozentpunkten kaum verändert.

Zu den Arbeitsplätzen mit großer Verantwortung zählen in der Statistik die Geschäftsführung kleiner und großer Unternehmen, Bereichsleitungen sowie leitende Positionen im Verwaltungsdienst.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.