Bis zu 200 Frauen demonstrierten auf der Nordseeinsel für den Erhalt des umstrittenen "Klaasohm". Ein Polizeisprecher erklärte, die Kundgebung sei spontanen gewesen. Man habe vorab nichts davon gewusst, die Frauen dann aber begleitet.

In einem ARD-Bericht, der die Klaasohm-Tradition bundesweit bekannt gemacht hatte, hatten sich Borkumer wegen des sozialen Drucks auf der Insel überwiegend anonymisiert oder gar nicht geäußert. Auch Bürgermeister, Polizei, Gleichstellungsbeauftragte und Veranstalter verweigerten zunächst Stellungnahmen. Bisher galt, außerhalb der Insel Stillschweigen zu bewahren. Als Teil des Fests werden Frauen auf offener Straßen gefangen und festgehalten. Junge, unverheiratete Männer mit Masken und Schafsfellen schlagen ihnen dann mit voller Kraft ein Kuhhorn auf den Hintern. Seit Generationen findet das am Vorabend des 6. Dezembers statt. Am Wochenende kündigten die Veranstalter an, den - Zitat - "Brauch des Schlagens" vollständig abzuschaffen.

