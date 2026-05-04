Fußball
Frauen des FC Bayern München verlieren im Champions League-Halbfinale gegen FC Barcelona
Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den Einzug ins Endspiel der Champions League verpasst.
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Nach einem 1:1 im Hinspiel zuhause verloren die Münchnerinnen das Rückspiel in Barcelona mit 2:4.
Die Spanierinnen treffen am 23. Mai im Finale der Champions League auf Olympique Lyon.
Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.