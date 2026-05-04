Fußball
Frauen des FC Bayern München verlieren im Champions League-Halbfinale gegen FC Barcelona

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den Einzug ins Endspiel der Champions League verpasst.

    Enttäuschte Spielerinnen des FC Bayern im Stadion des FC Barcelona.
    Die FC Bayern Frauen haben das Rückspiel des Champions League-Halbfinales in Barcelona mit 2:4 verloren. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Joan Monfort)
    Nach einem 1:1 im Hinspiel zuhause verloren die Münchnerinnen das Rückspiel in Barcelona mit 2:4.
    Die Spanierinnen treffen am 23. Mai im Finale der Champions League auf Olympique Lyon.
    Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.