Die CDU-Bundestagsabgeordnete Heil sagte der "Frankfurter Allgemeinen", man fordere 50 Prozent. Es gehe um den Fraktionsvorsitz, die Leitung von Ausschüssen, um Sprecherämter, aber auch um die Repräsentanz in Gremien wie dem Rundfunkrat. Die Unionsfraktion stehe regelmäßig in der Kritik, wenn es um die Repräsentanz von Frauen in der Politik gehe. Laut FAZ haben die Frauen von CDU und CSU Ende vergangener Woche einen entsprechenden Beschluss gefasst. Ihre Forderungen richteten sie demnach in einem Brief an den Parlamentarischen Geschäftsführer, Frei, und dessen Stellvertreter, Hoffmann.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.