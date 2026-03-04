WM-Qualifikation

Larissa Mühlhaus nach ihrem Tor zum 4:0 gegen Slowenien. (picture alliance / HMB Media / Hendrik Hamelau)

Die Tore schossen Vivien Endemann (6.), Elisa Senß (12.), Linda Dallmann (48.), Debütantin Larissa Mühlhaus (53.) und Lea Schüller (71.).

"Wir haben sehr viel Energie auf den Platz gebracht", sagte Kapitänin Giulia Gwinn in der ARD. Das Spiel mache viel Lust auf mehr. Viele Tore, Debütantinnen, die gleich träfen. "Da wollen wir anknüpfen, auch wenn wir immer Dinge verbessern wollen", betonte Gwinn.

Nächste Partie gegen Norwegen

Das DFB-Team tritt am Samstag zum nächsten Qualifikationsspiel in Stavanger gegen Norwegen an. Dritter Gegner in der Qualifikationsgruppe A4 ist Österreich. Um das Direkt-Ticket zu lösen, muss sich Deutschland den Gruppensieg sichern.

Bundestrainer Christian Wück hatte vor der Partie betont, man wolle sich "ohne Umwege" für die WM-Endrunde qualifizieren.

