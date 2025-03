Statistisches Bundesamt

Die Sitze im Plenarsaal des Bundestages sind neu verteilt; der Frauenanteil beträgt allerdings nur 34,2 Prozent. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Im neu gewählten Bundestag beträgt der Frauenanteil 32,4 Prozent, wie die Behörde in Wiesbaden mitteilte. Derzeit sind es 34,8 Prozent. Der Anteil der Frauen an der erwachsenen Gesamtbevölkerung mit deutscher Staatsbürgerschaft liegt bei 51,7 Prozent. Auch in den Landesparlamenten sowie auf kommunaler Ebene ist den Angaben zufolge nur etwa jedes dritte Mitglied weiblich.

Im weltweiten Ranking der Interparlamentarischen Union liegt Deutschland aktuell auf Platz 44 von 180 erfassten Ländern.

