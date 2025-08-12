Bitkom-Umfrage

Mit durchschnittlich 2,2 Stunden nutzen Frauen solche Spiele 20 Minuten länger pro Tag als Männer, wie aus der Erhebung des Digitalverbands Bitkom hervorgeht.
Am höchsten ist der Anteil der Spieler demnach mit 87 Prozent bei den 16- bis 29-Jährigen. In der Altersgruppe ab 65 spielt jeder Fünfte gelegentlich an der Konsole, am PC oder am Handy.
Am beliebtesten sind der Befragung zufolge sogenannte Casual Games. Das sind Spiele, die sich durch einfache Regeln und eine intuitive Steuerung auszeichnen.
Die Umfrage wurde anlässlich der Gamescom durchgeführt. Die weltweit größte Computerspielmesse findet in der kommenden Woche in Köln statt.
Diese Nachricht wurde am 12.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.