Fußball-Champions-League
Frauen-Team des FC Bayern unterliegt in Barcelona 1:7
In der Fußball-Champions-League der Frauen hat der FC Bayern beim FC Barcelona mit 1:7 verloren.
Der Wettbewerb befindet sich noch in der Gruppenphase. Barcelona galt als einer der schwierigsten Gegner. Die Spielerinnen aus Spanien hatten es bereits im vergangenen Jahr bis ins Endspiel geschafft.
Diese Nachricht wurde am 07.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.