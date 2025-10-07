Fußball-Champions-League

Szene aus dem Champions League Spiel Barcelona gegen Bayern München (AFP / JOSEP LAGO)

Der Wettbewerb befindet sich noch in der Gruppenphase. Barcelona galt als einer der schwierigsten Gegner. Die Spielerinnen aus Spanien hatten es bereits im vergangenen Jahr bis ins Endspiel geschafft.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.