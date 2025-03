"Equal Pay Day"

Das geht aus Zahlen der Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes, Ataman, hervor. Demnach betrug der Abstand 2023 noch 18 Prozent. Der unbereinigte Wert vergleicht den Durchschnittsverdienst aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - unabhängig von Branche und Karrierestufe.

Beim "bereinigten Gender Pay Gap" werden hingegen Verdienstunterschiede bei Männern und Frauen mit vergleichbaren Tätigkeiten und Qualifikationen gemessen. Hier liegt der Lohnunterschied unverändert bei sechs Prozent.

Ataman erklärte , man beobachte, dass Frauen am Arbeitsmarkt noch immer massiv diskriminiert würden. Damit Frauen in Deutschland gleich verdienten, müssten Jobs besser bezahlt werden, in denen vor allem Frauen arbeiten, ergänzte Ataman. Zitat: "Das gilt vor allem in den systemrelevanten Bereichen wie Kindererziehung, Pädagogik oder Pflege. Außerdem muss es möglich sein, Karriere zu machen, auch wenn man Kinder hat und in Teilzeit arbeitet. Das wird Frauen in Deutschland oft verwehrt."