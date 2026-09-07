Nach der Wahl
Frauenanteil im Landtag von Sachsen-Anhalt sinkt mit 21,7 Prozent auf bundesweit niedrigsten Stand

Bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt sind nach den vorläufigen Ergebnissen 18 Frauen und 65 Männer in das neue Parlament gewählt worden.

    Sachsen-Anhalt, Magdeburg: Die Abgeordneten sitzen während der konstituierenden Sitzung des Landtags auf ihren Plätzen.
    Der Landtag in Sachsen-Anhalt. (Archivbild) (Sebastian Kahnert/ZB-dpa)
    Damit liegt der Frauenanteil bei nur noch 21,7 Prozent, sechs Prozentpunkte unter dem aktuellen Landtag. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hätte der Landtag von Sachsen-Anhalt damit den niedrigsten Anteil weiblicher Abgeordneter unter allen deutschen Parlamenten. In Hamburg sind mit fast 49 Prozent die meisten Frauen im Bundesvergleich vertreten.

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    Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.

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