Nach der Wahl

Der Landtag in Sachsen-Anhalt. (Archivbild) (Sebastian Kahnert/ZB-dpa)

Damit liegt der Frauenanteil bei nur noch 21,7 Prozent, sechs Prozentpunkte unter dem aktuellen Landtag. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hätte der Landtag von Sachsen-Anhalt damit den niedrigsten Anteil weiblicher Abgeordneter unter allen deutschen Parlamenten. In Hamburg sind mit fast 49 Prozent die meisten Frauen im Bundesvergleich vertreten.

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Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.