Geschlechter

Insgesamt sei ein Drittel der Abgeordneten weiblich, was seit 2015 einem Anstieg von etwa 5 Prozentpunkten entspreche, teilte das Statistikamt Eurostat mit. Als einziges EU-Land habe sich die Bundesrepublik gegen diesen Trend entwickelt. Der Frauenanteil im Bundestag sank demnach innerhalb der vergangenen zehn Jahre um 3,5 Prozentpunkte. Am stärksten gestiegen ist er indes in Lettland mit 19 Prozentpunkten und in Malta mit 14. Die höchsten Frauenanteile aller Landesparlamente hat Finnland. Dort sind es 46 Prozent. Schlusslicht war Zypern, wo Frauen nur etwa jedes siebte Mandat bekleideten.
Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.