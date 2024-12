Es gibt mehr Professorinnen an den Hochschulen als noch vor zwei Jahren. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, arbeiteten an den Hochschulen im vergangenen Jahr rund 15.000 hauptberufliche Professorinnen. Das entspricht einem Anteil von 29 Prozent - ein Prozentpunkt mehr als im Jahr davor.

Innerhalb der Fächergruppen gibt es deutliche Unterschiede. So sind in den Geisteswissenschaften 43 Prozent der Professuren mit einer Frau besetzt, in den Ingenieurwissenschaften sind es 16 Prozent.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Professorinnen in Deutschland

kontinuierlich gestiegen. Der Frauen-Anteil zu Beginn des Studiums ist aber weiterhin deutlich höher - er liegt bei rund 52 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.