Statistisches Bundesamt

Immer mehr Männer arbeiten auch in Frauenberufen, z.B. als Pfleger. (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Zwar seien sie in der IT, Forschung oder Polizei nach wie vor unterrepräsentiert, teilte das Statistische Bundesamt mit. Das ändere sich aber zunehmend. In der technischen Forschung und Entwicklung machen Frauen seit 2023 demnach einen Anteil von 18 Prozent aus, vor zehn Jahren waren es noch elf Prozent. In der Forst- und Jagdwirtschaft stieg der Anteil von zehn auf 19 Prozent und in der Informatik von 14 auf 18 Prozent.

Andersherum arbeiten mehr Männer in klassischen Frauenberufen. In den Körperpflegeberufen stieg ihr Anteil von zehn auf 18 Prozent, in der Altenpflege von 13 auf 17 Prozent. Einen deutlichen Anstieg gab es auch im Lebensmittelverkauf, von 14 auf zuletzt 23 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.