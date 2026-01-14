Laut einer Untersuchung betrug die Quote ohne Finanzbranche zuletzt 18,6 Prozent, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung mitteilte. Das war ein halber Prozentpunkt weniger als im Herbst 2024. In Banken und Versicherungen stieg indes der Anteil der Frauen in Führungspositionen um gut einen Punkt auf 22 Prozent. Insgesamt habe sich das Wachstum beim Anteil von Frauen auf Vorstandsposten erstmals seit Jahren deutlich verlangsamt, hieß es.
