Studie
Frauenanteil in Vorständen stagniert

In den 200 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland bleiben Frauen im Vorstand in der Minderheit.

    Ein ovaler Arbeitstisch mit mehreren Personen. Direkt vorne sitzt eine Frau mit langen Haaren. Auf der anderen Seite steht eine Person und scheint etwas zu erklären.
    Frauen bleiben nach wie vor in Vorständen in der Minderheit. (picture alliance/Thomas Koehler/photothek.de)
    Laut einer Untersuchung betrug die Quote ohne Finanzbranche zuletzt 18,6 Prozent, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung mitteilte. Das war ein halber Prozentpunkt weniger als im Herbst 2024. In Banken und Versicherungen stieg indes der Anteil der Frauen in Führungspositionen um gut einen Punkt auf 22 Prozent. Insgesamt habe sich das Wachstum beim Anteil von Frauen auf Vorstandsposten erstmals seit Jahren deutlich verlangsamt, hieß es.
    Diese Nachricht wurde am 14.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.