Frauenfußball "Aufpassen, dass wir nicht überholt werden"

Stephan Lerch war in diesem Jahr als Welttrainer des Jahres nominiert. Dennoch kennen den Trainer der Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg nur Wenige. Nicht im Rampenlicht zu stehen gefällt Lerch. In Deutschland von anderen Frauenfußball-Nationen überflügelt zu werden, will er dagegen verhindern.

Stephan Lerch im Gespräch mit Klaas Reese

