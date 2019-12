Die Sisters of Comedy sind zurück! Nach einem furiosen Auftakt im vergangenen Jahr, haben sich erneut Künstlerinnen aus ganz Deutschland zusammengetan um zu zeigen: Frauen haben Humor!

Am 12.11. standen an 41 Spielorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz über 250 Sisters of Comedy auf den Bühnen.

Deutschlandfunk hat auch in diesem Jahr die Aktion in mehreren Städten als Medienpartner begleitet. Heute hören Sie die Highlights aus dem ersten Poetry Slam der "Sisters of Comedy", aufgenommen im Ebertbad Oberhausen. Mit dabei waren Meral Ziegler, Marie Gdaniec, Miedya Mahmod und Luca Swieter. Moderiert wurde der Abend von Leonie Warnke.

Am 11.12. folgt Teil 4 der Reihe, dann mit Auftritten der "Sisters of Comedy" in Stuttgart.