Lea Ackermann ist eine deutsche Ordensschwester und Frauenrechtlerin, die sich gegen Prostitution engagiert. (picture alliance / Erwin Elsner)

Sie starb im Alter von 86 Jahren in einem Krankenhaus in Trier, wie die Hilfsorganisation Solwodi mitteilte. Ackermann sei es zu verdanken, dass Themen wie Prostitution und geschlechtsspezifische Gewalt in den späten 80er Jahren überhaupt auf die Tagesordnung gekommen seien, hieß es zur Würdigung. Lea Ackermann hatte Solwodi 1985 in Kenia gegründet. In Deutschland gibt es heute 18 Beratungsstellen und 7 Schutzhäuser für Frauen und Mädchen, die Opfer von Menschenhandel, Prostitution, Zwangsheirat oder häuslicher Gewalt geworden sind.

