Der US-Amerikaner Alex Honnold klettert ohne Sicherung an der Fassade des Hochhauses "Taipeh 101" (AFP / I-HWA CHENG)

Nach seiner erfolgreichen Kletteraktion sagte der Extremsportler: "Ich bin total gehypt, unglaublich!" Honnold gilt als einer der besten Freikletterer der Welt. Er sagte aber, die Angst klettere immer mit. Die Kritik an seiner Aktion könne er verstehen.

Medienwissenschaftler hatten die geplante Live-Übertragung im Vorfeld kritisiert. Der deutsche Medien- und Sportwissenschaftler Horky sagte dem Schweizer Sender SFR, Menschen dabei zuzusehen, wie sie sich in eine Todesrisiko-Situation begäben, halte er persönlich für ethisch nicht vertretbar.

Bekanntheit durch "Free Solo"

Der Freeclimber Honnold hatte in den Tagen zuvor mit Seil am "Taipeh 101" geübt und sich rund zweieinhalb Monate auf die Besteigung ohne Sicherung vorbereitet.

Der US-Amerikaner erlangte mit dem Dokumentarfilm "Free Solo" große Bekanntheit. Der Film zeigt, wie Honnold die 915-Meter-Wand des El Capitan im Yosemite Nationalpark bezwingt. Insgesamt klettert der Extremsportler bereits seit rund 30 Jahren. Honnold ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

