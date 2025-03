Bundeswehr

Zahlreiche Angehörige und Schaulustige verabschieden die Fregatte "Brandenburg". (picture alliance / dpa / Lars Penning)

Rund 200 Soldaten an Bord sind auf dem Weg zur libanesischen Küste. Freunde, Verwandte und Schaulustige verabschiedeten das Schiff am Marinestützpunkt in Wilhelmshaven.

Die Fregatte war bereits im vergangenen Jahr an der Mission Unifil beteiligt. Die Marine hilft im Meer vor dem Libanon, Seegrenzen zu sichern und Waffenschmuggel zu verhindern. Außerdem unterstützen die Soldaten die Ausbildung der libanesischen Marine.

Die "Brandenburg" löst die "Baden-Württemberg" ab und soll für ein halbes Jahr im Mittelmeer bleiben.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.