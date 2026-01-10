Fußball-Bundesliga

Mainz setzte unter seinem neuen Trainer Urs Fischer den leichten Aufwärtstrend fort, bleibt nach dem 2:2 bei Union Berlin aber Tabellenletzter. Das Team wartet seit zwölf Ligapartien auf einen Sieg.
Heidenheim und Köln spielten 2:2. Im dritten Match des Nachmittags gewann Freiburg gegen Hamburg mit 2:1. Die Gäste mussten nach 51 Minuten in Unterzahl nach einem Platzverweis spielen.
Im Abendspiel empfängt Leverkusen Stuttgart. Die Begegnungen St. Pauli - Leipzig und Bremen - Hoffenheim waren wegen des Wetters abgesagt worden.
Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.