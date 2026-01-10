Fußball-Bundesliga
Freiburg besiegt Hamburg, Heidenheim und Köln spielen unentschieden

Am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Freiburg gegen Hamburg in Überzahl mit 2:1 gewonnen. Heidenheim und Köln teilten die Punkte, ebenso wie Union Berlin und Mainz.

    Im dichten Schneetreiben kämpfen beide Spieler um den Ball, der orangefarben ist, um besser erkannt zu werden.
    Omar Traore (l.Heidenheim) und Alessio Castro-Montes (r. Köln) kämpfen um den Ball. (picture alliance / dpa / Harry Langer)
    Mainz setzte unter seinem neuen Trainer Urs Fischer den leichten Aufwärtstrend fort, bleibt nach dem 2:2 bei Union Berlin aber Tabellenletzter. Das Team wartet seit zwölf Ligapartien auf einen Sieg.
    Heidenheim und Köln spielten 2:2. Im dritten Match des Nachmittags gewann Freiburg gegen Hamburg mit 2:1. Die Gäste mussten nach 51 Minuten in Unterzahl nach einem Platzverweis spielen.
    Im Abendspiel empfängt Leverkusen Stuttgart. Die Begegnungen St. Pauli - Leipzig und Bremen - Hoffenheim waren wegen des Wetters abgesagt worden.
    Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.