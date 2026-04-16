Europa League
Freiburg erreicht erstmals Halbfinale

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat erstmals in seiner Vereinsgeschichte ein Europacup-Halbfinale erreicht.

    Europa League: Die Freiburger haben das Halbfinale erreicht; Spieler der Mannschaft laufen über den Platz und freuen sich.
    Die Freiburger haben das Halbfinale erreicht. (IMAGO / STEINSIEK.CH / IMAGO / Arne Amberg)
    Die Freiburger gewannen in der Europa League beim spanischen Vertreter Celta Vigo mit 3:1. Das Hinspiel vor einer Woche hatten sie mit 3:0 für sich entschieden.
    Gegner im Halbfinale ist entweder Betis Sevilla oder Sporting Braga.
    Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.