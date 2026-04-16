Europa League
Freiburg erreicht erstmals Halbfinale
Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat erstmals in seiner Vereinsgeschichte ein Europacup-Halbfinale erreicht.
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Die Freiburger gewannen in der Europa League beim spanischen Vertreter Celta Vigo mit 3:1. Das Hinspiel vor einer Woche hatten sie mit 3:0 für sich entschieden.
Gegner im Halbfinale ist entweder Betis Sevilla oder Sporting Braga.
Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.