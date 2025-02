Fußball-Bundesliga

Szene aus dem Spiel SC Freiburg gegen Werder Bremen (picture alliance / dpa / Harry Langer)

Kiliann Sildillia brachte den SC vor 34.700 Zuschauern nach einer Viertelstunde per Fallrückzieher in Führung. Vincenco Grifo legte nach 33 Minuten nach. Die Bremer boten über weite Strecken einen Auftritt auf Augenhöhe, vergaben aber durch André Silva per Handelfmeter die große Chance, zu verkürzen (39.). Nach dem Seitenwechsel mussten sie auch noch das 0:3 durch Grifo (57.) und zwei Treffer von Ritsu Doan hinnehmen (76./90.+2).

