Fußball-Bundesliga

Die Tore für Freiburg schossen der Schweizer Johan Manzambi (24.) und Maximilian Eggestein (83.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich für den Tabellenletzten Heidenheim erzielte der Georgier Budu Zivzivadze (59). Mit dem Sieg wahrten die Freiburger ihre Chance auf eine Teilnahme an den europäischen Wettbewerben.
Derzeit läuft die Partie zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart. Den Münchnern reicht ein Unentschieden, um bereits heute Deutscher Meister zu werden.
Am Abend findet noch das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FSV Mainz statt.
Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.