Fußball
Freiburg spielt Unentschieden in Pilsen, Mainz verliert in Craiova

In der Fußball-Europa-League hat Bundesligist SC Freiburg beim tschechischen Vertreter Viktoria Pilsen 0:0 gespielt.

    Die beiden laufen nebeneinander her. Günther zieht an Adus Oberkörper, der umzufallen scheint. Günther trägt ein weißes Trikot, Adu ein schräg blau-rot gestreiftes.
    Pilsens Prince Kwabena Adu (l.) im Zweikampf mit Freiburgs Christian Günther. (AP / dpa / Petr David Josek)
    Der FSV Mainz unterlag in der Conference League bei Universitatea Craiova in Rumänien mit 0:1.
    In einer dritten Partei mit deutscher Beteiligung spielt der VfB Stuttgart in der Europa-League bei den Go Ahead Eagles im niederländischen Deventer.
    Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.