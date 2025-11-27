Fußball
Freiburg spielt Unentschieden in Pilsen, Mainz verliert in Craiova
In der Fußball-Europa-League hat Bundesligist SC Freiburg beim tschechischen Vertreter Viktoria Pilsen 0:0 gespielt.
-
-
Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.
- Email
Der FSV Mainz unterlag in der Conference League bei Universitatea Craiova in Rumänien mit 0:1.
In einer dritten Partei mit deutscher Beteiligung spielt der VfB Stuttgart in der Europa-League bei den Go Ahead Eagles im niederländischen Deventer.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.