Der FSV Mainz unterlag in der Conference League bei Universitatea Craiova in Rumänien mit 0:1.

Im niederländischen Deventer gewann der VfB Stuttgart die Partie gegen die Go Ahead Eagles mit 0:4. Noch vor Anpfiff trat ein Teil der Stuttgarter Fans die Rückreise an. Wie der VfB am Abend mitteilte, hätten die Behörden gegen die Insassen von drei Fan-Bussen ein Betretungsverbot für die Stadt verhängt. Die Fans sollen sich am Treffpunkt angeblich aggressiv verhalten haben. VfB-Verantwortliche vor Ort hätten aber kein entsprechendes Verhalten der Fans wahrgenommen. Der Verein legte eine Beschwerde bei der UEFA ein.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.