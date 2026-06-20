Erzgebirge

Marcus Hoffmann (CDU) hat die OB-Wahl in Aue- Bad Schlema in Sachsen gewonnen. (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

Der CDU-Kandidat Hoffmann hatte in der Stichwahl mit rund 500 Stimmen Vorsprung gewonnen. Der unterlegene Kandidat Hartung macht nun angebliche Rechtsverstöße geltend - darunter Wahlbeeinflussung durch Dritte. Unklar ist, ob er seinen Widerspruch bereits offiziell beim Landratsamt des Erzgebirgskreises eingereicht hat.

Hartung war jahrelang Funktionär der NPD. Heute ist er Vizechef der Freien Sachsen, die vom Verfassungsschutz als Gruppierung von "Neonationalsozialisten" und anderen Rechtsextremen bezeichnet wird. Er sitzt im Stadt- und Kreistag und organisiert regelmäßig Proteste gegen Asylbewerberunterkünfte.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.