Hubert Aiwanger hält seine Eröffnungsrede zum Beginn des Bundesparteitags der Partei Freie Wähler. (dpa / Daniel Vogl)

Zudem bestätigte der Bundesparteitag den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsident im Amt des Parteichefs. Rund 93 Prozent der mehr als 600 Delegierten im bayerischen Geiselwind stimmten für Aiwanger. Die Freien Wähler sind bisher nur in Landtagen vertreten. Nun streben sie erstmals den Einzug in den Bundestag an.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.