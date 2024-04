Interview der Woche

Freie-Wähler-Chef Aiwanger war bereits 2021 Spitzenkandidat seiner Partei bei der Bundestagswahl. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann)

Im Falle einer Regierungsbeteiligung seiner Partei in Berlin sehe er sich am ehesten im Wirtschaftsressort. Aiwanger nannte als Punkte, die er umsetzen wolle eine Kraftwerks-Strategie, eine bessere Politik für Biogas-Anlagen und erneuerbare Energien sowie eine höhere Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft.

Freie Wähler in Umfragen bundesweit bei 2 Prozent

Die Freien Wähler sind bisher in den Landesparlamenten von Rheinland-Pfalz und Bayern vertreten. Wählerpotenzial bei der Bundestagswahl sieht Aiwanger nach eigener Einschätzung besonders bei enttäuschten FDP-Wählern. Die FDP sei durch ihre, Zitat, "Teilnahme an den Ampel-Manövern politisch verbrannt" und keine liberale und wertkonservative Kraft der Mitte mehr. In aktuellen Umfragen kommen die Freien Wähler derzeit bundesweit auf einen Wert um zwei Prozent.

