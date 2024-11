Hubert Aiwanger hält seine Eröffnungsrede zum Beginn des Bundesparteitags der Partei Freie Wähler. (dpa / Daniel Vogl)

Bei dem Treffen im bayerischen Geiselwind wird der Vorstand neu gewählt. Der bisherige Vorsitzende Aiwanger kandidiert erneut. Zudem will der stellvertretende bayerische Ministerpräsident die Partei im kommenden Jahr in den Bundestag führen. Die Freien Wähler sind bisher nur in Landtagen vertreten, streben nun aber erstmals den Einzug in den Bundestag an.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.