Internationaler Museumstag: Freier Eintritt und Sonderprogramm in vielen Museen (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Fotowerkstatt-ks)

Seit 1977 bieten die teilnehmenden Einrichtungen zum Internationalen Museumstag ein besonderes Angebot für ihre Besucher - auch am heutigen Sonntag. Dazu zählen unter anderem Blicke auf sonst verborgene Ausstellungsstücke, ein besonderes Programm für Kinder sowie oftmals freier Eintritt.

Kulturstaatsminister Weimer lobt Vielfalt

Der Deutsche Museumsbund teilte vorab mit, am Internationalen Museumstag zeige sichdie Vielfalt der deutschen Museumslandschaft. Diese sticht auch aus Sicht von Kulturstaatsminister Weimer im weltweiten Vergleich als außergewöhnlich hervor. "Unser Land verfügt über einige der bedeutendsten Museen Europas und über eine kulturelle Vielfalt, die international ihresgleichen sucht - nicht nur in den großen Städten, sondern gerade auch in der Fläche", sagte Weimer im Vorfeld des Museumstages der Katholischen Nachrichten-Agentur.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.