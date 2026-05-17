Internationaler Museumstag

Seit 1977 bieten die teilnehmenden Einrichtungen zum Internationalen Museumstag ein besonderes Angebot für ihre Besucher - auch am heutigen Sonntag. Dazu zählen unter anderem Blicke auf sonst verborgene Ausstellungsstücke, ein besonderes Programm für Kinder sowie oftmals freier Eintritt.
Kulturstaatsminister Weimer lobt Vielfalt
Der Deutsche Museumsbund teilte vorab mit, am Internationalen Museumstag zeige sichdie Vielfalt der deutschen Museumslandschaft. Diese sticht auch aus Sicht von Kulturstaatsminister Weimer im weltweiten Vergleich als außergewöhnlich hervor. "Unser Land verfügt über einige der bedeutendsten Museen Europas und über eine kulturelle Vielfalt, die international ihresgleichen sucht - nicht nur in den großen Städten, sondern gerade auch in der Fläche", sagte Weimer im Vorfeld des Museumstages der Katholischen Nachrichten-Agentur.
Eine interaktive Karte des deutschen Nationalkomitees des Internationalen Museumsrates ICOM führt weltweit alle Angebote zum Museumstag auf. Weltweit nahmen im vergangenen Jahr rund 37.000 Einrichtungen in 160 Ländern an dem Aktionstag teil. In diesem Jahr steht er unter dem Motto "Museums Uniting a Divided World" ("Museen vereinigen eine geteilte Welt").
Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.