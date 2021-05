Weltweit gibt es immer noch zu wenig Impfstoff. Daher hatte die US-Regierung am Mittwochabend (05.05.2021) angekündigt, sich für eine Ausnahmeregelung beim Patentschutz für Corona-Impfstoffe einsetzen zu wollen. Damit haben sich die USA klar auf die Seite von vielen Hilfsorganisationen und Entwicklungsländern gestellt, die gleiches fordern.

Die Bundesregierung hatte sich am Donnerstag kritisch über eine Freigabe der Patentrechte geäußert. Auch bei Han Steutel, Präsident des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa), stößt das Vorhaben der USA auf Ablehnung. Steutel sagte, die bereits geplante Produktion reiche aus, um die ganze Weltbevölkerung zu impfen. Zudem müsse man sicherstellen, dass im Falle einer weiteren Pandemie wieder so intensiv geforscht werde wie jetzt.

(dpa/Daniel Karmann)Worum es bei der Freigabe von Patenten geht

Nach zahlreichen anderen Ländern haben nun auch die USA überraschend gefordert, Patente für Corona-Impfstoffe zeitweise freizugeben. Doch noch immer wehren sich vor allem Industriestaaten dagegen.

Wenn ein Patent ausgesetzt werde, wecke das Begehrlichkeiten, sagte Steutel. "Da haben wir natürlich Angst, denn es kann sein, wir hoffen es nicht, aber dass wir in einigen Jahren wieder so eine Pandemie haben werden, und wir wollen natürlich, dass das nächste Mal genauso intensiv geforscht wird von sehr vielen Firmen, die die Erwartung haben sollen, wenn sie etwas zu einer Zulassung bringen können, dass auch dafür bezahlt wird", sagte Steutel.

Wichtig sei jetzt, so Han Steutel, dass die Pharmauunternehmen in Ruhe weiterarbeiten könnten und die Staaten gemeinsam urteilen, wie die Impfstoffe, die zur Verfügung kommen, am besten verteilt werden könnten. Das Thema wird am Freitag (07.05.2021) auf dem EU-Gipfel auch auf europäischer Ebene beraten.

(picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Attila Balazs) Rechtsexperte: Aufhebung des Patentrechts keine Lösung

Probleme in der Produktion von Impfstoffen könnten durch Aufhebung von Patenten nicht gelöst werden, sagte Rechtswissenschaftler Reto Hilty im Dlf. So sei die Produktion fast am Limit dessen, was durch die Verfügbarkeit von Vorprodukten möglich sei.

Das Interview im Wortlaut:

Jörg Münchenberg: Wie sehr hat der Vorstoß der USA die Branche kalt erwischt?

Han Steutel: Wir hatten das nicht so erwartet und das war am Ende doch ziemlich abrupt. Und wenn man bedenkt, dass die forschende Pharmaindustrie in Amerika sehr stark ist und auch für alle Firmen weltweit sehr bedeutend ist, dann war es schon erstaunlich, dass dieser Schritt relativ leicht von der Biden-Administration jetzt genommen worden ist. Das bedeutet aber auch nicht, dass es so schnell so weit kommt, aber dieser Schritt ist natürlich von vielen, die gerne da Lockerungen sehen würden, beim Patentschutz oder beim System vom Patentschutz, die haben das natürlich doch zelebriert.

(picture alliance / dpa / Oliver Berg)Bullmann (SPD): Aufhebung des Patentschutzes überfällig

Der Europapolitiker Udo Bullmann begrüßte im Dlf die Forderung von US-Präsident Joe Biden nach einer zeitweisen Freigabe von Patenten bei Corona-Impfstoffen. Angesichts der "Menschheitskatastrophe" brauche es schnelle Hilfe.



"Unglaublich viel erreicht in unglaublich kurzer Zeit"

Münchenberg: Sie haben auf die USA verwiesen, auf die Bedeutung gerade der Pharmaindustrie in den USA. Jetzt kommt dieser Vorstoß gerade aus Washington. Zeigt das nicht, wie groß letztlich die Not und der Handlungsbedarf sind?

Steutel: Die Not ist extrem groß und der Handlungsbedarf ist auch groß. Aber das ist das Enttäuschende in dieser Phase. Ich glaube, dass wir sagen können, dass wir unfassbar viel erreicht haben in unglaublich kurzer Zeit, nichts zu wissen von einem Virus bis zur Milliarden-Dosen-Produktion, was für mich wirklich bedeutet, dass das System, das wir haben, extrem gut funktioniert. Wir wissen, in Amerika ist es in den letzten Tagen und Monaten sehr gut vorangekommen. Biden ist zurecht stolz darauf, dass die keine 100 Millionen Impfungen gemacht haben in den ersten 100 Tagen, aber 200 Millionen. Die sind insgesamt, glaube ich, bei 245 Millionen Impfungen. Das ist alles sehr beeindruckend. Aber wir müssen auch bedenken, gerade während dieser Periode hatte Amerika auch ein Exportverbot für sowohl Impfstoffe, aber auch für Bioreaktoren, Einwegbeutel, Schläuche, und das hat gerade die Produktion bei uns hier in Deutschland beeinträchtigt. Es gibt hier wirklich zwei Seiten einer Medaille.

(dpa)Corona-Impfung: Was bringt die Freigabe des Patentschutzes?

Für die Corona-Pandemie würde das Aussetzen der Impfstoff-Patente kaum noch Wirkung entfalten, sagt Dlf-Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth. Für zukünftige Pandemien könne das Umdenken aber hilfreich sein.

Münchenberg: Was spricht aus Ihrer Sicht, aus Sicht des Verbandes gegen eine vorübergehende Freigabe der Patentrechte?

Steutel: Sie würde kurzfristig nichts ändern. Die Produktion, die jetzt aufgebaut worden ist und weiter aufgebaut wird, wird ausreichen, um die ganze Weltbevölkerung impfen zu können. Das ist die eine Seite.

Die andere Seite ist, dass wir wissen, wenn es soweit kommt, dass ein Patent ausgesetzt wird, das weckt Begehrlichkeiten. Da haben wir natürlich Angst, denn es kann sein, wir hoffen es nicht, aber dass wir in einigen Jahren wieder so eine Pandemie haben werden, und wir wollen natürlich, dass das nächste Mal genauso intensiv geforscht wird von sehr vielen Firmen, die die Erwartung haben sollen, wenn sie etwas zu einer Zulassung bringen können, dass auch dafür bezahlt wird.

Münchenberg: Auf der anderen Seite, Herr Steutel, es handelt sich ja wirklich um eine weltweite Ausnahmesituation. Das wurde in Washington auch so formuliert. Erfordert nicht eine weltweite Ausnahmesituation auch außergewöhnliche Maßnahmen?

Steutel: Ja, ja! – Absolut! – Ich würde sagen, die Industrie hat wirklich ausnahmslos agiert. Wir wissen aber auch, dass das nicht auf Knopfdruck geht. Wir wissen alle hier in Deutschland – wir sind natürlich überdurchschnittlich gut informiert wegen der hiesigen Industrie -, Biontech hat schon im September im vorigen Jahr die Anlagen in Marburg gekauft, aber es hat immerhin noch acht Monate gedauert, bevor die produzieren konnten. Das Personal war schon da, aber musste doch auch geschult werden. Die sterilen Räume waren da, aber nicht alle Geräte.

"Situation in Indien ist natürlich dramatisch"

Münchenberg: Darf ich Sie da kurz unterbrechen? Es gibt zum Beispiel auch Brasilien oder Indien, die ja durchaus bewiesen haben, dass sie in der Lage sind, auch so komplexe Anlagen hochzuziehen. Indien gilt längst auch als Apotheke der Welt.

Steutel: Indien ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, denn AstraZeneca hat schon im Sommer 2020 eine Lizenz erteilt an das Serum Institute of India. Das ist der größte Hersteller von Impfstoffen weltweit überhaupt. Aber was wir dann sehen: das hilft auch nichts. Die Situation in Indien ist natürlich dramatisch und aus dieser Perspektive nachvollziehbar hat Indien auch verboten, dass noch Impfstoffe exportiert werden. Die Kapazität ist schon vorhanden. Wenn wir alle Bürger impfen würden, die als erste an die Reihe kommen sollten, dann wäre das Problem auch besser in den Griff zu kriegen.

Das Gute ist, dass wir jetzt in Europa und auch in Deutschland sehr gut vorankommen. In den kommenden Monaten werden immer mehr Impfstoffe auch Richtung der ärmeren Länder gehen können. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass mit Covax, einer globalen NGO, wir eine sehr gute Organisation haben, die sich gerade kümmern um das Impfen in den ärmeren Ländern. Deutschland oder Europa, besser gesagt, spielt hier auch eine hervorragende Rolle, denn Europa (in der Mehrheit natürlich aus Deutschland) hat schon 200 Millionen Impfstoffe exportiert aus der Europäischen Union.

(Deutschlandradio / Our World in Data)Weltweite Corona-Impfstoffverteilung - Welchen Erfolg hat die Covax-Initiative?

Viele ärmere Länder warten bis heute auf Vakzine. Die Covax-Initiative sollte für eine gerechtere Verteilung sorgen - doch eine weltweite Teilhabe ist noch weit entfernt. Ein Überblick.

Münchenberg: Auf der anderen Seite, weil Sie auf die Erfolge der Branche zurecht verwiesen haben, was die Schnelligkeit auch der Entwicklung dieser Impfstoffe angeht. Es ist ja ein Fakt, dass zum Beispiel in Afrika nicht einmal zwei Prozent der Menschen geimpft sind. Dazu kommt dann: je weniger Menschen geimpft sind, desto größer ist die Gefahr von Mutationen. Der Handlungsbedarf – und das ist ja wohl auch der Grund, warum die Amerikaner jetzt so vorgeprescht sind – ist weiterhin enorm.

Steutel: Absolut! Aber das sollten wir auch trennen. Wir sorgen dafür, dass wir ausreichend Impfstoffe haben, aber es sind natürlich im Besonderen die reichen Länder, die die kaufen und auch verteilen können. Das ist nicht die Aufgabe der Industrie. Wir forschen, entwickeln und produzieren.

"Mehr zu schaffen mit Exportverboten aus Amerika"

Münchenberg: Auf der anderen Seite, zum Beispiel was Biontech angeht, sind sehr viele Milliarden auch an Steuermitteln da reingeflossen, um diese Forschung zu unterstützen. Von anderen Ländern gab es da auch viel Geld, von der EU auch. Besteht auch nicht von dieser Seite schon die berechtigte Forderung, jetzt die Früchte, die Ernte mit mehr zu teilen?

Steutel: Ja. Da muss man natürlich bedenken, dass die Steuergelder geflossen sind, als die ersten Ergebnisse schon da waren, und das hat unglaublich geholfen, die Produktion zu beschleunigen, aber nicht so sehr die Forschung. Für die meisten war das schon gelaufen und sie brauchten das Extrageld, um schneller entwickeln zu können, klinische Studien auszuführen und auch die Produktion. Aber wie gesagt: Die Kapazität, die wir haben, jetzt schon, ist schon sehr groß, wird weiter ausgebaut, aber wir haben in Deutschland bei der Produktion noch immer mehr zu schaffen mit Exportverboten aus Amerika, als es an Kapazität mangelt.

Münchenberg: Herr Steutel, noch eine Frage. Trotzdem ist jetzt die Debatte losgetreten. Die Forderungen werden sicherlich wachsen. Es geht natürlich auch um das Image Ihrer Branche. Wie könnte jetzt eine Lösung aus Ihrer Sicht aussehen?

Steutel: Die Lösung sieht so aus, dass wir in Ruhe weiter arbeiten können. Kurzfristig ist das Wichtigste, dass die Exportverbote vom Tisch gehen und dass die Staaten gemeinsam urteilen, wie die Impfstoffe, die zur Verfügung kommen, am besten verteilt werden können.

