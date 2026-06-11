Maßnahme der Bundesregierung

Laut Bundeswirtschaftsministerium ist die freigegebene nationale Ölreserve fast aufgebraucht. (Ole Spata / dpa)

Wie das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage der ARD mitteilte, wurden die freigegebenen Mengen bis auf geringe Restbestände vom Markt aufgenommen. Deutschland hatte vor knapp drei Monaten rund 600.000 Tonnen Rohöl, Diesel und Flugzeugkerosin aus seinen Reserven freigegeben. Dies sollte die Folgen der Energiekrise nach Beginn des Iran-Kriegs abfedern und steigenden Preisen entgegenwirken. Die Bundesregierung war damit einem Aufruf der Internationalen Energieagentur gefolgt. Diese hatte ihren Mitgliedstaaten eine Freigabe der Ölreserven empfohlen. Die freigegebene Menge von 600.000 Tonnen bildet einen geringen Teil. Insgesamt umfassen die deutschen Reserven ein Gesamtvolumen von knapp 20 Millionen Tonnen Rohöl und Mineralprodukte.

Das Bundeswirtschaftsministerium betonte, es gebe nach wie vor keine Energieknappheit in Deutschland. Ein Großteil der strategischen Reserven stehe weiterhin zur Verfügung. Ob weitere Bestände freigegeben werden, ließ das Ministerium offen.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.