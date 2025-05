Gaza-Krieg

Freigelassene Hamas-Geisel Edan Alexander zurück in Israel

Die Hamas hat eine weitere in den Gazastreifen verschleppte Geisel freigelassen. Edan Alexander wurde zunächst an das Internationale Rote Kreuz übergeben. Inzwischen überquerte der 21-Jährige in Begleitung israelischer Soldaten die Grenze nach Israel und sollte dort in ein Krankenhaus gebracht werden.