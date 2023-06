Bei einem Gefangenenaustausch mit dem Iran sind zwei Österreicher und ein Däne freigekommen. (AFP / NICOLAS MAETERLINCK)

Sie landeten in der Nacht auf dem belgischen Militärflughafen Melsbroek. Bereits vergangene Woche war ein belgischer Entwicklungshelfer aus iranischer Haft freigelassen worden. Die Freilassungen sind Teil eines umstrittenen Austausches: Im Gegenzug kam ein iranischer Diplomat frei, der in Belgien wegen Terrorismus verurteilt worden war.

Das iranische Regime nahm unterdessen einen Studenten aus Aserbaidschan fest, der zuletzt an der Universität in Jena eingeschrieben war. Es handelt sich um den 27-jährigen Farid Safarli, der offenbar im Februar in den Iran gereist war. Nach Angaben von Safarlis Familie wird dem Studenten Spionage vorgeworfen. Die Familie weist das zurück.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.