Belarus

Freigelassener Oppositioneller Tichanowski will politischen Kampf fortsetzen - Ehefrau Tichanowskaja führt weiterhin Exilopposition an

Der aus der Haft entlassene belarussische Oppositionelle Tichanowski will an der Seite seiner Frau weiter für Freiheit und Demokratie in seiner Heimat kämpfen.