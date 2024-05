Parlamentswahl Indien

Chef der Anti-Korruptions-Partei AAP: Arvind Kejriwal (picture alliance / dpa / EPA / Jagadeesh Nv)

Er sei gekommen, um die 1,4 Milliarden Einwohner anzuflehen, sein Land zu retten, sagte der Regierungschef der Region Delhi auf einer Pressekonferenz. In Indien laufen Parlamentswahlen. Die sechswöchige Abstimmung in der bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt dauert noch bis 1. Juni. Kejriwal war gestern gegen Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Vor der Verkündigung der Wahlergebnisse muss er wieder im Gefängnis erscheinen, entschied das zuständige Gericht.

Kejriwal wird der Korruption beschuldigt. Er bestreitet die Vorwürfe und wirft der Regierungspartei BJP Machtmissbrauch vor. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte nach der Festnahme im März ein faires Verfahren verlangt. Daraufhin wurde Deutschlands Vize-Botschafter in Neu Delhi einbestellt. Modi und seine Partei stehen wegen ihrer hindunationalistischen Politik seit Längerem in der Kritik.

