Nach Haft in Algerien

Bei einem Gespräch mit Steinmeier in Berlin erinnerte der Autor an andere Schriftsteller und Journalisten, die noch in Algerien inhaftiert sind - oft ohne fairen Prozess. Er selbst kann inzwischen - anders als im Gefängnis - wieder schreiben, wenn auch nicht über seine Haft, wie Sansal sagte: "Ich hätte meine kleine persönliche Geschichte gerne erzählt, aber welchen Wert hätte das? Das gibt es überall." Die Welt funktionere schlecht aus zahlreichen ideologischen Gründen. Beim Schreiben träume man dennoch immer von einem Roman, der alles erkläre, räumte Sansal ein und fügte hinzu: "Mal sehen, was dabei rauskommt!"
Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.