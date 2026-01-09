Nach Haft in Algerien
Freigelassener Schriftsteller Boualem Sansal dankt Bundespräsident Steinmeier

Der französisch-algerische Schriftsteller Boualem Sansal hat sich nach seiner Haftentlassung bei Bundespräsident Steinmeier bedankt. Der Bundespräsident war maßgeblich daran beteiligt, dass der 81-Jährige nach einem Jahr freigelassen wurde.

    Der französisch-algerische Schriftsteller Boualem Sansal (rechts) wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue empfangen.
    Bundespräsident Steinmeier hatte ein Gnadengesuch für Boualem Sansal gestellt. Dafür bedankte sich der Schriftsteller nun. (picture alliance / dpa / John Macdougall)
    Bei einem Gespräch mit Steinmeier in Berlin erinnerte der Autor an andere Schriftsteller und Journalisten, die noch in Algerien inhaftiert sind - oft ohne fairen Prozess. Er selbst kann inzwischen - anders als im Gefängnis - wieder schreiben, wenn auch nicht über seine Haft, wie Sansal sagte: "Ich hätte meine kleine persönliche Geschichte gerne erzählt, aber welchen Wert hätte das? Das gibt es überall." Die Welt funktionere schlecht aus zahlreichen ideologischen Gründen. Beim Schreiben träume man dennoch immer von einem Roman, der alles erkläre, räumte Sansal ein und fügte hinzu: "Mal sehen, was dabei rauskommt!"
