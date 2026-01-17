Paraguay

Freihandelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten unterzeichnet

Vertreter der EU und der Mercosur-Staaten haben in Paraguays Hauptstadt Asunción das gemeinsame Freihandelsabkommen unterzeichnet. Mehr als 25 Jahre lang hatten beide Seiten über den Vertrag verhandelt. Das Abkommen sieht den schrittweisen Abbau von Zöllen vor. Es soll Handel sowie Investitionen zwischen Europa und Südamerika deutlich erleichtern.