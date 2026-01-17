Paraguay
Freihandelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten unterzeichnet

Vertreter der EU und der Mercosur-Staaten haben in Paraguays Hauptstadt Asunción das gemeinsame Freihandelsabkommen unterzeichnet. Mehr als 25 Jahre lang hatten beide Seiten über den Vertrag verhandelt. Das Abkommen sieht den schrittweisen Abbau von Zöllen vor. Es soll Handel sowie Investitionen zwischen Europa und Südamerika deutlich erleichtern.

    EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sitzt neben den Präsidenten aus Bolivien, Panama, Uruguay, Paraguay und Argentinien und mit dem brasilianischen Außenminister an einem Konferenztisch. Im Hintergrund die Flaggen der verschiedenen Länder und der EU.
    Die Zeremonie zur Vertragsunterzeichnung des Mercosur-Abkommens in Paraguays Hauptstadt Asunción (AFP / LUIS ROBAYO)
    EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, Europa entscheide sich damit für fairen Handel und eine langfristige Partnerschaft statt für Zölle und Isolation. Brasiliens Außenminister Vieira nannte den Vertrag ein Bollwerk gegen Protektionismus und wirtschaftliche Unberechenbarkeit.
    Die neue Freihandelszone wird mit mehr als 700 Millionen Einwohnern und einer gemeinsamen Wirtschaftsleistung von rund 22 Billionen US-Dollar eine der größten weltweit sein. Zum südamerikanischen Staatenbund Mercosur gehören neben Paraguay auch Brasilien, Argentinien und Uruguay. Bolivien ist nominell ebenfalls Mitglied, muss seine Gesetzgebung aber noch an die des Bündnisses anpassen.
