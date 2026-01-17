EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, Europa entscheide sich damit für fairen Handel und eine langfristige Partnerschaft statt für Zölle und Isolation. Brasiliens Außenminister Vieira nannte den Vertrag ein Bollwerk gegen Protektionismus und wirtschaftliche Unberechenbarkeit.
Die neue Freihandelszone wird mit mehr als 700 Millionen Einwohnern und einer gemeinsamen Wirtschaftsleistung von rund 22 Billionen US-Dollar eine der größten weltweit sein. Zum südamerikanischen Staatenbund Mercosur gehören neben Paraguay auch Brasilien, Argentinien und Uruguay. Bolivien ist nominell ebenfalls Mitglied, muss seine Gesetzgebung aber noch an die des Bündnisses anpassen.
Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.