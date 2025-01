Hamas lässt weitere Geiseln frei. (Ilia Yefimovich Ilia/dpa)

Sie sollen an anderen Orten - in Chan Junis im Süden des Gazastreifens sowie in der Stadt Gaza - übergeben werden. Im Gegenzug sollen 110 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden, darunter wegen Mordes Verurteilte sowie Frauen und Minderjährige.

Der Austausch ist Teil der Waffenruhe-Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas.

